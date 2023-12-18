В ООН допустили создание спецтрибунала по сектору Газа

В ООН считают возможным создание специального трибунала по сектору Газа. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в интервью газете Financial Times.

По его словам, безнаказанность за совершенные преступления во время конфликта, в том числе в отношении сотрудников гуманитарных организаций, никогда не была такой сильной.

Безнаказанность, которая наблюдается в войне Израиля и палестинской группировки ХАМАС, процветает, считает Гриффитс.

По его словам, спецтрибуналы лучше подготовлены к таким процессам.

«Возможно, существует необходимость в специальном трибунале», — сказал он в интервью.

17 декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники в силовых структурах Египта, сообщало, что Израиль и палестинское движение ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.