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Секретная служба США представила свои выводы по инциденту с кортежем Байдена

Секретная служба США: инцидент с кортежем Байдена не был преднамеренным

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Julia Nikhinson/Reuters

Представитель Секретной службы США, отвечающей за охрану руководителей государства, Стив Копек заявил, что автомобиль непреднамеренно столкнулся с кортежем американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Копека.

Ранее стало известно, что в городе в Уилмингтоне округа Колумбия автомобиль врезался в припаркованный внедорожник, который охранял кортеж Байдена, глава государства и первая леди Джилл Байден не пострадали.

«У участников инцидента не было преднамеренного интереса, и кортеж президента отбыл без происшествий», — указано в заявлении представителя Секретной службы.

Отмечается, что инцидент произошел в 20:09 17 декабря по местному времени (4:09 мск 18 декабря).

В ноябре сообщалось, что агенты Секретной службы США, дежурившие у дома внучки американского президента Джо Байдена, открыли огонь по группе людей, которые пытались взломать машину.

Ранее в США полиция назвала инцидент с автомобилем кандидата в президенты ДТП.

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