В Румынии предложили объявить посла России персоной нон грата

Депутат парламента Румынии Джордже Симион предложил объявить посла России Валерия Кузьмина персоной нон грата. Об этом он сообщил телеканалу Digi 24.

Он отметил, что это ответ на закрытие румынского консульства в Ростове-на-Дону.

«Думаю, что объявление господина Кузьмина персоной нон грата за его позицию», — сказал депутат.

Он отметил, что радикальным решением может быть закрытие всех консульств и представительств России в Румынии.

14 декабря министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в стране Валерия Кузьмина в связи с падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на ее границе. Как указано в заявлении внешнедипломатического ведомства республики, в связи с произошедшим Бухарест намерен проконсультироваться с другими странами — членами НАТО.

Ранее в НАТО прокомментировали падение дрона на границе Румынии и Украины.