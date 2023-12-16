Австрия выступила против 12-го пакета санкций в отношении РФ

Правительство Австрии заблокировало принятие очередного пакета санкций Европейского союза (ЕС) в отношении РФ и до сих пор не отказалось изменить данное решение. Об этом пишет брюссельский портал EUobserver со ссылкой на источники.

В материале указано, что Вена еще перед началом итогового в 2023 году саммита регионального содружества выступила против принятия 12-го пакета антироссийских санкций. Причиной послужило внесение банковской группы Raiffeisen в украинский список «спонсоров войны».

«Они использовали право «отсрочки для изучения», которая может быть снята в понедельник или позднее на неделе», — говорится в статье.

По информации журналистов, Австрия готова поддержать введение новых рестрикций против РФ в обмен на исключение банковской группы Raiffeisen из реестра «спонсоров войны». До этого венгерское руководство аналогичным способом добилось от Киева исключения из данного списка своего банка OTP.

14 декабря в Брюсселе начался саммит лидеров и премьер-министров стран — членов регионального содружества. На следующий день участники мероприятия утвердили итоговую декларацию, в тексте которой по ошибке приветствовали принятие еще не согласованного 12-го пакета санкций в отношении Москвы.

Ранее в Государственной думе РФ раскрыли количество санкций, введенных против страны.