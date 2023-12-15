Премьер Словакии рассказал об исключении в антироссийских санкциях для Братиславы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что исключение, позволяющее Братиславе использовать российскую нефть, сохранено в новом пакете санкций Европейского союза против Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что словацкая сторона одобрила пакет санкций, которые содержат чрезвычайно важное исключение для Братиславы — исключение на использование российской нефти для производства.

До этого стало известно, что Новый пакет европейских санкций против России согласовали, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале голосования.

Пока Нехаммера не было, лидеры других стран смогли прийти к соглашению по 12-му пакету. Тем не менее, издание отметило, что до сих пор неясно, когда достигнутые договоренности смогут включить в согласованный всеми членами ЕС документ.

Было известно, что Австрия добивается исключения крупнейшего западного банка в России Raiffeisen Bank International из украинского черного списка в обмен на присоединение к новым санкциям ЕС против РФ.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.