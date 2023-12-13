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Генассамблея ООН отклонила поправку США, осуждающую ХАМАС

Генассамблея ООН проголосовала против осуждающей ХАМАС поправки США

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Shutterstock

Генеральная Ассамблея ООН не приняла поправку США в резолюцию по Палестине, предусматривающую осуждение движения ХАМАС, сообщает ТАСС.

США предложили внести в проект резолюции, разработанный Египтом и Мавританией, поправку, однозначно осуждающую «чудовищные террористические нападения» ХАМАС и захват заложников. При этом в американской поправке отсутствовала какая-либо критика действий Израиля.

За предложение Вашингтона проголосовали 84 государства, против выступили 62, 25 стран воздержались. Таким образом, поправка не набрала необходимых для принятия двух третей голосов.

Ранее сообщалось, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта. Документ одобрили представители 153 государств. В то же время против принятия резолюции выступили дипломаты из 10 стран, а представители еще 23 держав воздержались от участия в голосовании.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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