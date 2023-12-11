Штаб Байдена привлекает Клинтон для помощи в переизбрании

Демократическая партия привлекает бывшего кандидата в президенты и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон «в качестве подкрепления», чтобы помочь действующему главе государства Джо Байдену переизбраться в следующем году. Об этом сообщает Fox News.

Телеканал ссылается на данные NBC о том, что в прошлом месяце Хиллари Клинтон провела сбор средств для Байдена в своем особняке в Джорджтауне, на котором было собрано около $1 млн. Как следует из текста, популярность Клинтон среди женщин и ключевых членов Демпартии считается активом действующего президента, поскольку он стремится расширить популярность среди избирателей.

Роль Клинтон в усилиях по переизбранию Байдена будет возрастать по мере приближения президентских выборов 2024 года, отмечается в материале.

До этого бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон сравнила сторонников кандидата в президенты Дональда Трампа с сектантами.

«К сожалению, многие из этих экстремистов, экстремистов MAGA (движение Трампа Make America Great Again, в переводе на русский — «Сделаем Америку вновь великой». — «Газета.Ru), подчиняются приказам Дональда Трампа, к которому не осталось никакого доверия ни по каким меркам», — заявила Клинтон.

Ранее студенты покинули лекцию Клинтон из-за обвинений в антисемитизме.