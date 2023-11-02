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Студенты покинули лекцию Клинтон из-за обвинений в антисемитизме

NYT: cтуденты ушли с лекции Хиллари Клинтон из-за обвинений в антисемитизме

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Jacquelyn Martin/AP

Студенты Колумбийского университета покинули лекцию бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон из-за обвинений учащихся в антисемитизме. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По информации издания, менее чем через половину лекции 30 студентов встали, собрали свои вещи и покинули аудиторию в знак протеста. Учащиеся выступили с требованием немедленной юридической поддержки студентов, чьи фотографии появились на больших экранах университетского кампуса с подписью «главные антисемиты Колумбийского университета». Фотографии появились после того, как студенты собрали подписи под заявлением, гласящим, что ответственность за палестино-израильский конфликт лежит на правительстве Израиля.

До этого вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек решительно осудил проявление антисемитизма в Германии в его различных формах.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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