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Посол РФ высказался о перспективах сотрудничества Танзании с БРИКС

Посол РФ Аветисян: БРИКС усилит взаимодействие с Танзанией в 2024 году

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James Oatway/Reuters

Сотрудничество с БРИКС скоро окажется в повестке дня Танзании, заявил посол РФ в Танзании Андрей Аветисян в ходе дискуссии на площадке международного клуба «Валдай», посвященной диалогу России и Африки. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается взаимодействия Танзании с БРИКС, я думаю, что это неизбежно встанет в повестку дня, хотя бы потому, что с 1 января следующего года в БРИКС вступает Эфиопия», — сказал посол.

Он также отметил, что у БРИКС есть планы по вовлечению в свою орбиту других стран. Прежде всего это касается африканских государств.

До этого вице-президент Центра по изучению Китая и глобализации (CCG) Виктор Гао заявил, число стран — членов БРИКС может вырасти в будущем с нынешних 11 до 25. Он также призвал призвал не сравнивать БРИКС с организацией «Группы семи» (G7).

В начале декабря министр финансов РФ Антон Силуанов также заявлял, что Россия будет продвигать и прорабатывать со странами — участницами объединения создание расчетной единицы для решения проблемы конвертируемости валют.

Ранее в Аргентине заявили о возможном отказе от вступления страны в БРИКС.

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