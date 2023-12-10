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Боррель заявил о невиновности задержанного в Иране за шпионаж сотрудника ЕС

Боррель: задержанный в Иране за шпионаж сотрудник ЕС Флодерус невиновен

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Isabel Infantes/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что представший перед судом в Иране сотрудник одного из институтов ЕС, гражданин Швеции Йохан Флодерус невиновен.

«Суд по делу гражданина Швеции и сотрудника ЕС Йохана Флодеруса начался накануне. В ЕС мы с самого начала четко заявили, что Флодерус невиновен», — сказал Боррель.

Он отметил, что нет никаких оснований для лишения Флодеруса свободы, и призвал к его освобождению.

Боррель добавил, что поднимает этот вопрос при контактах с властями Ирана.

Швед был задержан в аэропорту Тегерана в апреле 2022 года по обвинению в шпионаже, когда попытался покинуть Иран.

До этого сообщалось, что Евросоюз отказался снимать санкции с Ирана после 18 октября, как предполагалось сделать в рамках Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе. Отмечалось, что Совет нашел «веские причины» от снятия ограничений 18 октября, как это планировалось в соответствии со сделкой.

Ранее Нетаньяху раскритиковал Россию за сотрудничество с Ираном и позицию в ООН.

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