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Делегация РФ приедет на конференцию ООН против коррупции в Атланту

Вершинин: делегация РФ приедет на конференцию ООН против коррупции в Атланту

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что российская делегация приедет на 10-ю сессию Конференции государств — участников Конвенции ООН против коррупции в американскую Атланту, которая пройдет с 11 по 15 декабря. Как сообщает ТАСС, Вершинин возглавит делегацию.

«Подготовка к 10-й сессии далась нашей делегации непросто. Энергично боролись с настойчивыми попытками Соединенных Штатов и их сателлитов манипулировать ходом переговоров по итоговым документам мероприятия», — рассказал он.

По его словам, одним из приоритетов делегации РФ, которые она планирует продвигать на сессии, является укрепление международно-правового режима возвращения активов.

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Инициатива об учреждении данной даты принадлежит Генеральной Ассамблее ООН.

До этого стало известно, что судебные приставы РФ с начала 2023 года перечислили в государственный бюджет более 12 млрд рублей, взысканных с чиновников в качестве необоснованных доходов.

Ранее Всемирный банк счел, что уровень бедности в России снизится в срок до 2025 года.

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