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Алиев заявил о планах вернуть в Карабах более 140 тысяч человек

Алиев сообщил о планах Азербайджана расселить в Карабахе около 140 тысяч человек

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РИА Новости

Власти Азербайджана планируют вернуть более 140 тыс. бывших беженцев в Карабах к концу 2026 года, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

«Необходимо как можно скорее расселить бывших беженцев. Мы планируем переселить более 140 тыс. человек к концу 2026 года», — сказал он.

Алиев отметил, что на сегодняшний день существует необходимость в значительных инвестициях в инфраструктурные и жилищные проекты и в проекты социальной инфраструктуры в регионах, которые перешли под контроль Баку.

«Эта территория обладает большим потенциалом в области сельского хозяйства, гидроэнергетики, солнечной и ветровой энергетики, туризма. Это будет основным направлением государственной инвестиционной программы», — добавил азербайджанский лидер.

До этого Ильхам Алиев заявлял, что Азербайджан своими действиями в Нагорном Карабахе показал, как можно установить мир с помощью военной силы.

Ранее Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха в здании бывшей администрации республики.

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