Президент Колумбии прокомментировал применение США вето на резолюцию ОАЭ

Президент Колумбии Густаво Петро в своих социальных сетях заявил, что применение права вето на резолюции Организации Объединенных Наций о прекращении огня в секторе Газа является недопустимым, передает ТАСС.

Он назвал это «ужасом на земле».

«Нельзя использовать вето в ООН для допущения этого. Должен возродиться дух, который привел нацистов на скамью подсудимых в Нюрнберге», — сказал он.

До этого первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что США фактически запрещают Совету Безопасности (СБ) вмешиваться в ситуацию в секторе Газа, блокируя резолюция о прекращении огня.

Накануне Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции ОАЭ с призывом к немедленному прекращению огня в Газе. За него проголосовали 13 членов Совета Безопасности ООН, Великобритания воздержалась.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.