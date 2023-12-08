Россия и Иран скоро могут подписать межгосударственный договор

Россия и Иран в ближайшее время подпишут соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом и межгосударственный договор. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1».

Как отметил Новак, в ближайшее время стороны подпишут несколько важных документов.

«В декабре — соглашение о зоне свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом, а также мы выходим в ближайшее время на ключевой документ — это межгосударственный договор», — подчеркнул вице-премьер.

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси, по его словам, подробно «прошлись» по всей цепочке торгово-экономических отношений, а также обсудили финансово-банковские взаимоотношения и расчеты.

До этого Путин назвал очень хорошей динамику развития отношений РФ и Ирана. По его словам, важный вклад в развитие двусторонних отношений внес аятолла Ирана Али Хаменеи.

Ранее сообщалось, что логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном.