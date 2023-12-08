Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия и Иран скоро могут подписать межгосударственный договор

Новак: РФ и Иран в ближайшее время подпишут межгосударственный договор

close
100%
Shutterstock

Россия и Иран в ближайшее время подпишут соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом и межгосударственный договор. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1».

Как отметил Новак, в ближайшее время стороны подпишут несколько важных документов.

«В декабре — соглашение о зоне свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом, а также мы выходим в ближайшее время на ключевой документ — это межгосударственный договор», — подчеркнул вице-премьер.

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси, по его словам, подробно «прошлись» по всей цепочке торгово-экономических отношений, а также обсудили финансово-банковские взаимоотношения и расчеты.

До этого Путин назвал очень хорошей динамику развития отношений РФ и Ирана. По его словам, важный вклад в развитие двусторонних отношений внес аятолла Ирана Али Хаменеи.

Ранее сообщалось, что логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами