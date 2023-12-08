Экс-президент Молдавии Додон: Майя Санду спровоцирует конфликт, чтобы удержать власть

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешний лидер республики Майя Санду может развязать конфликт в Приднестровье, чтобы избежать поражения на предстоящих в будущем году выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, Санду проиграет следующие выборы, она сама об этом знает. Додин добавил, что также предстоят выборы в Европейском парламенте и в США, им будет не до президента Молдавии.

Он выразил надежду на то, что эта ситуация убедит ее и ее окружение, что им лучше достойно проиграть выборы, чем «попытаться развязать войну», чтобы побыть еще полгода или год в должности президента.

До этого Додин заявил, что оппозиция Партия социалистов по итогам местных выборов отказалась вступать в союзы с правящей партией «Действие и солидарность» (PAS) в регионах, но в ряде районов наблюдается договоренности о совместном голосовании, заявил бывший президент.

Он добавил, что социалисты не собираются отказываться от своей повестки. Додон подчеркнул, что уход правящей команды — основной вопрос для партии.

Ранее власти Молдавии призвали уйти в отставку, чтобы избежать конфликта.