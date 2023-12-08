На Украине будут проверять имущество чиновников, полученное до поступления на службу

Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) на Украине получило право проверять имущество чиновников, полученное ими до поступления на госслужбу. Законопроект об этом 8 декабря приняла Верховная рада, о чем в своем Telegram-канале сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

«[Законопроект] о праве НАПК проверять имущество, приобретенное до публичной службы, принят в целом. За – 308 [депутатов]», — написал Железняк.

Железняк напомнил, что ранее Еврокомиссия в своем отчете о готовности Украины к вступлению в ЕС обратила внимание на необходимость наделения НАПК полномочиями проверки имущества, которое было приобретено госслужащими до вступления в должность. По словам депутата, это одно из важных условий для дальнейшей евроинтеграции Украины.

2 декабря в Еврокомиссии дали оценку готовности Украины к переговорам с ЕС.

5 декабря в Словакии усомнились в скором вступлении Украины в ЕС.

Ранее в Еврокомиссии признали, что странам ЕС сложно убедить граждан помогать Киеву.