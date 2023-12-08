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В парламенте Армении оценили шансы подписать мирный договор с Азербайджаном

Армения считает возможным заключение мира с Азербайджаном в ближайшее время

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РИА «Новости»/Reuters

Ереван считает возможным подписание мирного договора с Баку в скором времени. Такое заявление во время брифинга с журналистами сделал глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Саргис Ханданян, передает ТАСС.

Он отметил, что правительство республики всегда настроено на конструктивный диалог и не исключает вероятность подписания соответствующего соглашения. Однако, по словам законодателя, документ должен иметь приемлемый вид для обеих сторон.

«Необходимо отметить, что принятие этого заявления (совместное заявление аппаратов премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. — «Газета.Ru») может иметь положительный эффект, поскольку в тексте заявления присутствует как минимум позитивная лексика, которая может способствовать более плавному ходу дальнейших переговоров», — добавил Ханданян.

7 декабря Армения и Азербайджан договорились принять меры, направленные на укрепление взаимного доверия. Кроме того, участники переговоров между администрацией азербайджанского президента и аппаратом армянского премьер-министра выразили готовность добиться подписания мирного договора между республиками.

В тот же день министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что правительство страны положительно относится к предложению Азербайджана об организации встречи глав внешнеполитических ведомств стран в США. Если переговоры состоятся, они пройдут в Вашингтоне.

8 декабря комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархели опубликовал в своих социальных сетях пост, посвященный усилиям Баку и Еревана по нормализации отношений. В частности, он приветствовал договоренности между двумя странами по поводу укрепления взаимного доверия.

Ранее Армения и Азербайджан освободили военнослужащих двух государств.

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