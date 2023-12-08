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Пушилин усомнился в намерении Запада прекратить поддержку Украины

Пушилин: Запад намеренно пытается заморозить конфликт на Украине

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Пресс-служба Дениса Пушилина

США сокращают финансирование Киева, задерживая согласование очередного пакета помощи, однако, это не повод расслабляться. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По его мнению, Запад намеренно пытается заморозить конфликт, чтобы в недалеком будущем спровоцировать более серьезную эскалацию.

«У меня есть опасения, что все же возможен такой сценарий, что это делается специально противником, чтобы в некоторой степени снизить градус и на время успокоить ту ситуацию на полях сражений, которая сейчас существует. Поэтому пока рано расслабляться», — отметил глава ДНР.

Он добавил, что в настоящее время Вооруженные силы России делают все возможное, чтобы как можно скорее отодвинуть украинские войска от населенных пунктов республики и лишить противника возможности их обстреливать.

Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи в свете позиции конгресса.

Ранее руководитель министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркивал, что невозможность конгресса США согласовать военную помощь Украине станет «рождественским подарком» для РФ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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