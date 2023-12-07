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В Службе внешней разведки России заявили о «либеральном дурмане 90-х»

Нарышкин считает, что РФ надо очнуться от «либерального дурмана 90-х»

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Пресс-служба Российского исторического общества

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин считает, что России надо «пробудиться от либерального дурмана 1990-х годов» и вернуться на свой путь. Свое мнение он высказал в статье для журнала «Разведчик», передает РИА Новости.

Он утверждает, что лидеры и народы большинства стран давно распознали «двуличную сущность Запада».

«Убежден, что нам тоже нужно до конца пробудиться от либерального «дурмана» 1990-х годов и вернуться к истокам», — утверждает Нарышкин.

По его мнению, у России есть свой путь, страна имеет тысячелетнюю историю, «которую нельзя забывать и уж тем более предавать».

Именно по этой причине, по его словам, было принято решение установить на территории штаб-квартиры СВР России в московском районе Ясенево памятник Феликсу Дзержинскому.

В октябре Нарышкин обвинил Францию в поддержке США и Британии по «вопросам дестабилизации».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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