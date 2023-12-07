В США рассказали, почему Байден «впадает в отчаяние»

Обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу заявил, что президент США Джо Байден «впадает в отчаяние» из-за планов Дональда Трампа отменить большинство решений нынешней администрации в случае победы на выборах 2024 года. Кадлоу отметил, что Трамп требует закрытия границы на юге США и увеличения нефтедобычи для снижения цен на топливо.

Обозреватель также высказался против обвинений демократов в адрес Трампа, называя его «диктатором первого дня». По мнению Кадлоу, подобные обвинения глупы.

Кадлоу также указал, что в соцопросах Трамп опережает Байдена на пять и в некоторых случаях на семь пунктов, что является непривычным явлением перед выборами.

Ранее Трамп заявил, что не станет диктатором в случае победы на выборах, за исключением первого дня, когда он планирует закрыть границу и начать бурение.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Ранее издание Politico написало, что суд в штате Колорадо может лишить экс-президента США Дональда Трампа права избираться на пост президента США на следующих выборах в 2024 году.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.