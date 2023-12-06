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В Белом доме рассказали, что должно стать основой переговоров по Украине

Белый дом: основой переговоров по Украине должна быть их приемлемость для Киева

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Andrew Harnik/AP

США считают, что основой каких-либо переговоров по Украине должна быть их приемлемость для Киева. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для иностранных журналистов.

«Как бы ни выглядели переговоры, они должны быть приемлемы для Киева, но для начала нужно заложить основу приемлемости переговорного процесса для украинского народа и президента Зеленского», — привел ТАСС слова Кирби.

6 декабря Кирби отметил высокий риск поражения Украины в военном конфликте с Россией.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Штаты рассчитывают на утверждение запроса о помощи ВСУ.

Член палаты представителей конгресса США Скотт Перри ранее заявлял, что политические деятели в Америке отказываются продолжать поддержку Украины из-за высокого уровня коррупции в этой стране.

Ранее в США рассказали, что Киев будет делать без финансовой помощи США.

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