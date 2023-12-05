В Евросоюзе отреагировали на решение Нигера разорвать военное союзничество

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз сделает выводы из-за решения Нигера разорвать военное союзничество с ЕС. Слова Борреля передает ТАСС.

«Евросоюз сожалеет о решении, принятом нигерийской военной хунтой, касающемся разрыва соглашения, устанавливающего юридическую базу для развертывания миссии Европейского Союза по наращиванию потенциала, Sahel Niger и миссии по военному сотрудничеству EUMPM. Евросоюз сделает из этого операционные выводы», — заявил Боррель.

Миссия в Нигере была запущена в 2012 году для «борьбы с боевиками и другими угрозами». До сегодняшнего дня в Нигере находилось около 120 европейских военных.

2 декабря Буркина-Фасо и Нигер приняли решение выйти из всех органов регионального объединения «Сахельская пятерка» (G5), включая объединенные силы.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Базум обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств) выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот. При этом путчисты пригрозили устранить свергнутого президента в случае военного вторжения в республику.

Ранее комиссар ЕК предупредила о риске терактов в странах Евросоюза в новогодние праздники.