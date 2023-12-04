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В Госдепе заявили, что средства на поддержку Украины закончатся «очень скоро»

Госдеп: положение Киева тяжелое, деньги на его поддержку очень скоро иссякнут

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Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон считает положение Украины тяжелым с учетом того, что «очень скоро» закончатся выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева, передает РИА Новости.

«Определенно положение на поле боя тяжелое…, что касается запроса на дополнительное финансирование, то мы абсолютно обеспокоены, что уровень средств иссякает», — сказал Миллер журналистам на брифинге.

Он указал, что из первоначально выделенных американским конгрессом президенту США Джо Байдену средств потрачено уже более 97% от общей суммы.

«Очень скоро они закончатся», — добавил Миллер.

Ранее в ответ на призыв администрации США ускорить согласование помощи Украине спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон заявил, что этот запрос будет рассматриваться только вместе с выделением средств на охрану границы с Мексикой.

До этого бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сказал, что конфликт на Украине завершится победой России в случае, если Соединенные Штаты перестанут оказывать Киеву необходимую помощь.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.

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