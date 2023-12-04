В Молдавии оценили риски энергокризиса зимой

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика обладает достаточными запасами газа, чтобы обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона до конца февраля 2024 года, передает агентство «Прайм».

Он подчеркнул, что риски усиления энергетического кризиса не будут угрожать Молдавии этой зимой, а при возникновении каких-либо проблем, недостающие объемы топлива будут закуплены местными энергокомпаниям.

«Независимо от того, что произойдет на рынке газа, если цены подскочат, мы защищены. Если подскочат цены на электроэнергию — мы тоже защищены», — уверен Парликов.

По его словам, в текущем году отопительный сезон начался позже обычного из-за благоприятных погодных условий.

До этого стало известно, что в первой половине ноября экспорт российского газа в Европу через газопроводы снизился на 6,7% по сравнению с октябрем.

Ранее российский МИД обвинил Молдавию в невыполнении договоренностей по газу с 2021 года.