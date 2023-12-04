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Американского дипломата задержали по обвинению в шпионаже на Кубу

AP: экс-посла США в Боливии Рочу задержали по обвинению в шпионаже на Кубу

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Бывший посол США в Боливии Мануэль Роча был арестован ФБР по обвинению в шпионаже на Кубу. Об этом сообщает в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на источники.

73-летний дипломат был задержан в Майами. Судебное заседание по делу Рочи состоится 4 декабря. Ожидается, что тогда же станут известны подробности обвинения.

Мужчина представлял США на дипломатической арене в течение 25 лет. Он работал в Аргентине, на Кубе, в Гондурасе, Доминиканской Республике, Мексике и Боливии, а также работал экспертом по Латинской Америке в Совете национальной безопасности Белого дома.

По данным Associated Press, в 2002 году Роча напрямую вмешивался в выборы в Боливии от лица США, выступая против избрания президентом Эво Моралеса.

До этого директор ФБР Рэй посетовал, что в США все еще «слишком много» российских шпионов.

Ранее осужденную в 2001 году за шпионаж в пользу Кубы аналитика Пентагона освободили из тюрьмы.

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