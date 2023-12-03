Премьер Баварии призвал прекратить соцвыплаты новым беженцам с Украины

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил о необходимости прекращения выплат новоприбывающим беженцам с Украины. Об этом пишет Stern.

Зедер подчеркнул, что было неправомерно отменять социальные выплаты для всех украинских беженцев.

«Но мы должны изменить курс касательно всех новых случаев», — заявил он.

По его словам, для всех приехавших из других стран беженцев социальные пособия должны быть доступны только через пять лет, а не через 1,5 года, как действует в настоящее время.

До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт привела данные немецкого правительства, согласно которым ФРГ напрямую направило Киеву €24 млрд из налоговых средств. Деньги пошли на оружие и выплаты в госбюджет Украины. Вагенкнехт также добавила, что весь Евросоюз оказал Украине финансовую помощь в объеме €85 млрд.

Ранее Всемирный банк предоставил Украине кредит под гарантии Японии.