В КНДР рассказали, как санкции США повлияют на Пхеньян

Санкции Соединенных Штатов и их «сателлитов» не повлияют на КНДР и ее действия в будущем, говорится в заявлении официального представителя МИД страны, которое было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В сообщении говорится, что вводимые США санкции нужны лишь для того, чтобы унять растущее беспокойство и тревоги из-за того, что с каждым днем разрушается миропорядок гегемоном в лице США. Там же отмечается, что никакого практического влияния эти ограничения на реализацию прав Пхеньяна ни сейчас, ни в будущем иметь не будут.

Также во внешнеполитическом ведомстве заявили, что санкции США незаконны и нарушают международные нормы, включая Устав ООН.

«Сегодня, когда США считаются олицетворением зла и несправедливости, критика и санкции с их стороны, напротив, говорят о справедливости курса КНДР и силе страны», — говорится в заявлении министерства.

В МИД также объявили о применении ответных мер в отношении лиц и организаций США и их союзников, связанных с планированием и исполнением санкций против КНДР.

1 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты внесли в санкционный список по КНДР восемь человек, включая двух, которые предположительно проживают в России, а также одну организацию.

Ранее вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Россия научилась развиваться в условиях санкций.