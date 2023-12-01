Главы трех стран отказались фотографироваться с Лукашенко на конференции в Дубае

Президенты трех европейских государств отказались от совместного фотографирования с белорусским коллегой Александром Лукашенко в рамках конференции ООН по изменению климата COP28. Об этом сообщает агентство Delfi со ссылкой на пресс-службу литовского лидера Гитанаса Науседы.

В сообщении указано, что делать снимок отказались сам президент Литвы и его латвийский коллега Эдгар Ринкевич. Кроме того, аналогичное решение принял польский лидер Анджей Дуда.

«Это называется семейная фотография. Лукашенко не относится к семье, к которой мы хотим принадлежать», — процитировало новостное агентство комментарий Науседы.

Также глава республики добавил, что с его стороны «было бы лицемерно» стоять рядом с белорусским лидером во время конференции. При этом мероприятие проходит в Дубае с 30 ноября.

29 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, касающийся ратификации меморандума о вступление страны в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Данный меморандум, в рамках которого Минск должен был выполнить определенные обязательства для становления членом международной структуры, был принят 4 июля 2023 года.

Ранее Лукашенко рассказал об отношении белорусских граждан к Латвии.