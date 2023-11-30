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Премьер Словакии раскритиковал стратегию США и Евросоюза по Украине

Премьер Словакии Фицо: стратегия США и Евросоюза в отношении Украины не работает

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Radovan Stoklasa/Reuters

Стратегия США и Европейского союза (ЕС), касающаяся украинского вопроса, оказалась неэффективной. Об этом в своих социальных сетях написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

В четверг, 30 ноября, глава правительства республики провел встречи с американским и российским послами. Как отметил председатель кабинета министров, во время переговоров он рассказал дипломатам о внутригосударственных приоритетах Братиславы.

«Послам я объяснил <...> свой взгляд на конфликт на Украине, где до сих пор проводимая стратегия ЕС и США явно не работает», — добавил Фицо.

Также он указал на необходимость словацким властям подготовиться к периоду, который последует за завершением вооруженного конфликта на Украине. В частности, по словам премьер-министра, речь идет о «стандартизации» двусторонних отношений Братиславы и Москвы.

14 ноября министр обороны Словакии Роберт Калиняк оповестил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о решении руководства страны отказаться от военной помощи Украине. В то же время он подчеркнул, что республика продолжит оказывать Киеву поддержку в гуманитарной сфере.

Ранее словацкое правительство расширило эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции с Украины.

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