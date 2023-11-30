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Сечин раскритиковал Минфин

Глава «Роснефти» Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина

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Maxim Shemetov/Reuters

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что неправильные шаги Минфина в налоговой политике вызвали кризис на российском топливном рынке. Его слова приводятся в пресс-релизе компании.

Как отметил Сечин, большое влияние на деятельность «Роснефти» оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли.

«Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре текущего года», — считает он.

По его словам, в октябре Минфином были инициированы очередные изменения порядка определения цены на нефть для налоговых целей. Было предусмотрено экономически необоснованное снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к цене на нефть сорта Brent. Он подчеркнул, что министерство, продолжая применять для налогообложения нерелевантный, как он считает, для России ценовой индикатор (котировку Brent), игнорирует изменения условий работы нефтяной отрасли РФ, то есть формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию.

Для налоговых целей предлагается использовать виртуальные затраты на фрахт для маршрутов поставки российской нефти в Европу, которые, по его словам уже не существует, без учета стоимости транспорта и других логистических издержек.

Он добавил, что эти и другие причины существенно затрудняют долгосрочное планирование инвестиций и дальнейшую реализацию проектов «Роснефти», которые уже начаты.

22 ноября глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что дефицит российского федерального бюджета по итогам 2023 года ожидается на уровне 1% ВВП.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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