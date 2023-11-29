Россию исключили из исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия

Россия лишилась места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования, проведенного в ходе 28-й Конференции государств — участников организации.

Уточняется, что Россия получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66 голосов. От Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Литва, Польша и Украина.

До этого замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский, который возглавляет делегацию России на конференции стран — участниц Организации по запрещению химического оружия, заявил, что у РФ есть неопровержимые доказательства существования поставок токсичных химикатов на Украину из США и союзных Соединенным Штатам стран.

В октябре Россия передала ОЗХО доказательства применения запрещенных веществ Украиной. Генеральный директор организации Фернандо Ариас пообещал, что материалы будут изучены специалистами.

Ранее в ОЗХО заявили о применении химоружия Киевом.