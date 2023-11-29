Политолог объяснил, чем обернется для Украины блокада польских дорог

Блокада польских дорог дальнобойщиками из Украины не принесет должного эффекта, однако еще больше разозлит поляков. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил политолог-полонист Станислав Стремидловский. Он отметил, что протест украинских водителей — это попытка перенести «майданные» технологии в другую страну. Однако, по словам эксперта, вскоре мятежники поймут, что там их методы не работают.

«Польские власти пока действуют достаточно мягко и стремятся к деэскалации ситуации. Однако население очень недовольно действиями иностранных водителей, поэтому может вступить в конфликт с протестующими. Кроме того, «майданные» технологии украинцев еще больше разозлят местных перевозчиков, которые получат новую мотивацию для продолжения блокады», — сказал Стремидловский.

Он добавил, что блокирование польских дорог — большое нахальство со стороны украинцев, однако Варшава это заслужила.

Накануне польская радиостанция RMF сообщила, что в польском Пшемысле и на подъездном пути к пункту пропуска Медика образовались огромные пробки из-за блокировки дорог украинскими водителями в ответ на протест польских перевозчиков.

До этого сообщалось, что фуры польских дальнобойщиков на границе с Украиной забрасываются камнями. У одного грузовика были разбиты фары со стеклами и украдены аккумуляторы. Кроме того, на Украине неизвестными был подожжен полуприцеп с польскими номерами.

Ранее польские перевозчики назвали условия для снятия блокады с украинской границы.