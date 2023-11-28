Санду прокомментировала президентские выборы в Молдавии в 2024 году

Президент Молдавии Майя Санду, отвечая на вопросы журналистов по видеосвязи на конференции «Берлинский форум внешней политики», заявила, что нуждается в поддержке Евросоюза перед президентскими выборами в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Гражданам нашей страны необходимо продемонстрировать продвижение в переговорах по интеграции в ЕС <...> Сложно добиться поддержки демократии, когда экономическая ситуация в стране не совсем хорошая. Этим воспользуются наши враги», — поделилась Санду.

Она также добавила, что молдавская продукция должна иметь доступ на европейский рынок.

До этого Санду сообщала о своих планах по участию в президентских выборах в Молдавии в 2024 году.

Молдавский оппозиционер Илан Шор говорил, что Организация свободных выборов в Молдавии невозможна до тех пор, пока власть в республике принадлежит проевропейской «Партии действия и солидарности» (ПДС).

Ранее президенты Бразилии и Колумбии прокомментировали победу Милея на выборах в Аргентине.