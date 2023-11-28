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Столтенберг оценил роль НАТО в палестино-израильском конфликте

Столтенберг: НАТО не играет активной роли в палестино-израильском конфликте

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Ints Kalnins/Reuters

Североатлантический блок не играет активной роли в конфликте в секторе Газа. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам первого дня заседания глав внешнеполитических ведомств стран — членов альянса в Брюсселе, передал ТАСС.

«<…> НАТО как альянс не играет активной роли в палестино-израильском конфликте», — сказал он.

Накануне НАТО призвало продлить перемирие в Газе. По словам Столтенберга, оно необходимо «для доставки большего количества помощи и освобождения заложников».

До этого представитель палестинского радикального движения ХАМАС отметил, что продление перемирия возможно, если группировка будет ежедневно освобождать по 10 заложников.

21 ноября в НАТО заявили, что не видят военной угрозы со стороны России. Но альянс сохраняет бдительность на фоне конфликта на Украине.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.

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