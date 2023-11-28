Эксперт оценил слова Борреля о бессмысленности помощи тем, кого завтра не станет

Слова руководителя внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о неразумности помощи тем, кого завтра могут лишить жизни (сектору Газа — прим. ред.) — яркий пример двойных стандартов Запада. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что глава евродипломатии продолжает поддерживать Украину.

«Израиль им нужен в качестве союзника, поэтому его поддерживают. Остальные – часть «диких джунглей» и расходный материал, который Запад, считающий себя «цветущим садом», спокойно бросает», — отметил эксперт.

Он добавил, что Украина нужна Западу только в качестве инструмента борьбы с Россией. Как только это орудие перестанет приносить пользу, поддержка Киева прекратится. При этом сколько жителей страны лишатся жизней до этого момента, Европу и США не беспокоит, резюмировал политолог.

Накануне Боррель, говоря об обстановке в зоне палестино-израильского конфликта, назвал бессмысленным предоставление гуманитарной помощи тем, кого завтра могут лишить жизни. По его словам, задача мирового сообщества — облегчить страдания мирного населения.

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сравнила заявление Борреля с «апологетикой трансгуманизма».

Ранее в ЕС оценили свою роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.