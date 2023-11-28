Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт оценил слова Борреля о бессмысленности помощи тем, кого завтра не станет

Политолог Скачко: слова Борреля являются примером двойных стандартов Запада

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Слова руководителя внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о неразумности помощи тем, кого завтра могут лишить жизни (сектору Газа — прим. ред.) — яркий пример двойных стандартов Запада. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что глава евродипломатии продолжает поддерживать Украину.

«Израиль им нужен в качестве союзника, поэтому его поддерживают. Остальные – часть «диких джунглей» и расходный материал, который Запад, считающий себя «цветущим садом», спокойно бросает», — отметил эксперт.

Он добавил, что Украина нужна Западу только в качестве инструмента борьбы с Россией. Как только это орудие перестанет приносить пользу, поддержка Киева прекратится. При этом сколько жителей страны лишатся жизней до этого момента, Европу и США не беспокоит, резюмировал политолог.

Накануне Боррель, говоря об обстановке в зоне палестино-израильского конфликта, назвал бессмысленным предоставление гуманитарной помощи тем, кого завтра могут лишить жизни. По его словам, задача мирового сообщества — облегчить страдания мирного населения.

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сравнила заявление Борреля с «апологетикой трансгуманизма».

Ранее в ЕС оценили свою роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий