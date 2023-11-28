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Стало известно об отъезде экс-министра обороны Украины в США

Экс-депутат Рады Кива: бывший министр обороны Резников перебрался в США

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Gleb Garanich/Reuters

Алексей Резников после ухода с поста министра обороны Украины из-за ряда коррупционных скандалов в его ведомстве, перебрался в Соединенные Штаты Америки, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале.

«Как мне сообщил источник в офисе президента, экс-министр обороны после сложения с себя полномочий, неприлично богатый и счастливый сразу улетел к своей жене в США», — написал Кива.

Бывший депутат Рады добавил, что в Америке у экс-министра есть своя вилла.

В посте он также указал, что из-за действий Резникова украинские солдаты сейчас мерзнут в окопах.

«Украинские солдаты замерзают на линии фронта. Зимнее обмундирование для ВСУ исчезло вместе с уже экс-министром обороны Резниковым», — заключил экс-нардеп.

Манипуляции с бюджетными средствами и коррупционные скандалы преследуют украинское минобороны с самого начала спецоперации. По мнению ряда экспертов, именно из-за причастности к этим махинациям и был уволен Резников.

Ранее украинский генерал назвал коррупцию в ВСУ внутренней угрозой.

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