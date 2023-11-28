Политолог назвал интервью Арахамии попыткой Киева манипулировать Западом

Заявление лидера партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, что весной 2022 года экс-премьер Великобритании Борис Джонсон убедил Киев не подписывать никаких соглашений с Москвой является ни чем иным, как попыткой Украины манипулировать Западом и разделить с ним ответственность за конфликт. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политтехнолог Сергей Маркелов.

«Украина все больше и больше в глазах Запада уходит в сторону неуправляемости, глупости. Тем более, на фоне достаточно «неплохого» развития израильско-палестинского конфликта. Где и об остановке военных действий договорились, и заложников меняют. Ну, понимаете, два параллельных процесса, более цивилизованный и менее», — отметил Маркелов.

В интервью телеканалу «1+1» Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако Джонсон отговорил Киев от подписания каких-либо соглашений с Москвой. По словам лидера фракции «Слуга народа», тогда с Россией можно было договориться, а сейчас у Украины «очень плохая» переговорная позиция.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя слова Арахамии, подчеркнула, что срыв переговоров между Москвой и Киевом превратил Украину в государство «инвалидов и эмигрантов».

Ранее в Совфеде назвали причину отказа Украины от перемирия с Россией.