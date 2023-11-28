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ООН: геополитика не может быть оправданием для отказа от ядерного разоружения

Заместитель генсека ООН Накамицу призвала к полному ядерному разоружению

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу заявила, что рост напряженности на геополитической арене не может служить причиной отказа от полного ядерного разоружения. Об этом она сказала на проходящей в Нью-Йорке второй встрече стран — участниц Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), сообщает ТАСС.

По словам Накамицу, растущая геополитическая напряженность не является причиной для того, чтобы отложить достижение общей цели, заключающейся в освобождении мира от ядерных вооружений.

Накамицу, выступавшая от имении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, подчеркнула, что инструменты контроля за вооружениями периода Холодной войны или разрушены, или им грозит разрушение. Также заканчивается мировая тенденция сокращения ядерных арсеналов. Поэтому в этих условиях единственным гарантированным способом неприменения ядерного оружия является его полное уничтожение.

Ранее сообщалось, что южнокорейская разведка считает, что Северная Корея вряд ли проведет ядерные испытания и запустит новые разведывательные спутники до конца текущего года, но может это сделать в 2024 году.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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