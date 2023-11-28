В МИД Катара заявили, что Израиль освободит 33 палестинских заключенных

Официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Израиль освободит 33 палестинских заключенных. Об этом, ссылаясь на страницу дипломата в социальной сети X, сообщает ТАСС.

По словам аль-Ансари, в рамках заключенного соглашения о гуманитарном перемирии 33 палестинца будут освобождены в обмен на удерживавшихся в секторе Газа 11 израильских заложников.

В группу палестинских заключенных, которые должны быть освобождены Израилем, вошли 30 детей и подростков и три женщины.

Ранее сообщалось, что группа освобожденных палестинцами заложников, состоящая из 11 человек, в настоящее время направляется на израильскую территорию.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.