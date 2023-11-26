В США заявили, что западные танки оказались бесполезными для ВСУ

Танки Leopard, Challenger и Abrams, поставленные Германией, Британией и США в Вооруженные силы Украины (ВСУ), не смогли изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, пишет издание Business Insider.

Как следует из текста, танки, поставленные Киеву странами Запада, не стали «волшебным оружием», и теперь Украине следует решить, как лучше всего применять свой ограниченный арсенал с приходом зимы, замедлением наступательных операций и возрастающей активностью ВС РФ.

Leopard и Challenger были переданы Украине специально для ведения контрнаступления, но вооруженные силы не смогли в полной мере воспользоваться боевыми машинами, так и не прорвав российские линии обороны, пишет Business Insider.

До этого Владимир Зеленский заявил, что они получили недостаточно американских танков Abrams, чтобы они могли сыграть важную роль в боевых действиях.

До этого немецкий журнал Merkur сообщал, что американские танки Abrams не подходят для ведения боевых действий в зоне украинского конфликта.

В публикации указано, что западные аналитики уже давно осведомлены об этом факте. По их мнению, указанные танки обладают рядом характеристик, которые делают Abrams непригодными для использования в сражениях на территории Украины.

Ранее военный эксперт предрек ВСУ хроническую нехватку оружия и боеприпасов.