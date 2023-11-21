Военный эксперт предрек ВСУ хроническую нехватку оружия и боеприпасов

Поддержка Украины западными странами, США, в том объеме, что был весной и летом, никогда не восстановится. Союзники Киева исчерпали свои ресурсы. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, пишет «Лента.ру».

«Украине не хватает всего. Не хватает снарядов, не хватает людей. Больше всего проблем с воздушным прикрытием: нет поддержки авиации, которая могла бы выполнять изоляцию района, поля боя», — сказал Матвейчук.

Сокращение поставок боеприпасов также снизило огневую поддержку войск Вооруженных сил Украины, добавил эксперт.

Полковник отметил, что поставки могут продолжаться, но уже в других масштабах: не миллиардные, а миллионные. Поэтому нехватка оружия и боеприпасов у ВСУ будет нарастать.

Ранее в Киеве сообщили, что поставки снарядов из США сократились на треть. На поле боя ВСУ использует не только западную технику, но и советские танки.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.