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Песков прокомментировал сообщения о «тоннеле» под Крымским мостом

Песков о возможном тоннеле под Крымским мостом: даже комментировать это не стоит

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Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью сообщение в The Washington Post о строительстве тоннеля под Крымским мостом. Его слова приводит РИА Новости.

«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже — такую чушь написать», — сказал он.

До этого американская газета The Washington Post опубликовала материал о переговорах между бизнесменами России и КНР, на которых якобы обсуждалось строительство тоннеля под Керченским проливом.

22 ноября Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что 22 ноября в акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Российские военные обнаружили их в западной части моря. Все они были уничтожены.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

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