Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин сообщил о возможном допфинансировании сферы развития технологий ИИ

Путин заявил, что сфера развития технологий ИИ может получить допфинансирование

close
100%
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», заявил, что власти готовы рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на разработки в сфере применения искусственного интеллекта (ИИ), передает ТАСС.

«Мы готовы подумать о том, чтобы изменить структуру финансирования науки и направить дополнительные средства на исследования и разработки в сфере применения генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей», — сказал Путин.

Соответствующее решение может быть принято в том случае, если «ведущие компании» возьмут на себя обязательство софинансировать подобные работы и обеспечить тестирование технологий.

До этого эксперт ЭИСИ Александр Герасимов заявил, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) дает государству весомые преимущества в развитии военных и двойных технологий, поэтому гонку в сфере ИИ можно сравнить с «ядерной гонкой» ХХ века.

Ранее Bloomberg написало о кризисе на рынке микрочипов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий