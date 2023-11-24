Путин сообщил о возможном допфинансировании сферы развития технологий ИИ

Президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», заявил, что власти готовы рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на разработки в сфере применения искусственного интеллекта (ИИ), передает ТАСС.

«Мы готовы подумать о том, чтобы изменить структуру финансирования науки и направить дополнительные средства на исследования и разработки в сфере применения генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей», — сказал Путин.

Соответствующее решение может быть принято в том случае, если «ведущие компании» возьмут на себя обязательство софинансировать подобные работы и обеспечить тестирование технологий.

До этого эксперт ЭИСИ Александр Герасимов заявил, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) дает государству весомые преимущества в развитии военных и двойных технологий, поэтому гонку в сфере ИИ можно сравнить с «ядерной гонкой» ХХ века.

Ранее Bloomberg написало о кризисе на рынке микрочипов.