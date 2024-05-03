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В украинском регионе назначили главу областной администрации

Зеленский назначил Тюрина главой Хмельницкой областной администрации

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Evan Vucci/AP

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Тюрина на пост главы Хмельницкой областной государственной администрации (ОГА).

Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте офиса президента Украины.

«Назначить Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой областной государственной администрации», — говорится в указе, датированном 2 мая.

Как пишет «РБК-Украина», до этого Тюрин исполнял обязанности руководителя Хмельницкой ОГА. Предыдущий глава администрации был уволен со своей должности в марте 2023 года.

В конце апреля украинский президент снял Александра Яковца с должности командующего Сил поддержки ВСУ менее чем через два месяца после назначения на этот пост.

До этого Зеленский уволил своего друга Сергея Шефира с поста первого помощника президента. До прихода в политику Шефир вместе с Зеленским работал над телепроектами и являлся сооснователем студии «Квартал-95».

В конце марта Зеленский также сменил заместителей руководителя офиса президента. Вместо Андрея Смирнова и Алексея Днепрова на должности были назначены Ирина Мудрая и Елена Ковальская.

Ранее президент Украины отчитался перед главой МИД Британии.

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