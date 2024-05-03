Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден будет меньше говорить об Украине

Politico: Байден будет реже говорить об Украине во время предвыборной гонки

close
100%
Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден намерен реже говорить об Украине во время предвыборной кампании, чтобы не потерять электорат, который озадачен внутриполитическими проблемами. Об этом пишет Politico.

В материале отмечается, что после выделения конгрессом США помощи Киеву команда Байдена готова сделать приверженность поддержке Украины «менее публичной», так как избирателей волнуют экономические проблемы.

«Теперь, когда конгресс принял решение [о помощи Украине], это, естественно, не столь важный вопрос», — сообщил Politico анонимный чиновник администрации Байдена.

Ранее Байден заявил, что Соединенным Штатам необходимо продолжать поставлять Украине оружие, чтобы США не воевали с Россией.

До этого газета The Washington Post писала, что законопроект о предоставлении Украине военной помощи на $61 млрд удалось согласовать благодаря специальному плану президента США Джо Байдена и его сторонников.

Ранее Маск возмутился из-за флагов Украины в конгрессе США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами