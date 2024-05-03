В районе Харькова произошли взрывы

В районе Харькова, в Харьковской области Украины, произошли взрывы на фоне объявления воздушной тревоги. Об этом сообщили в Telegram-канале телеканала «Общественное».

«В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города», — уточнили в сообщении.

Утром в пятницу, 3 мая, стало известно, что по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Сумской областях.

До этого в Одессе произошел крупный пожар с последующей детонацией на складах компании «Новая почта».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.