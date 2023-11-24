В Белорусии назвали сроки президентских выборов

В Белоруссии очередные президентские выборы должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Об этом заявило издание БелТА со ссылкой на Центризбирком (ЦИК).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы, которые определяют даты проведения выборов в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в один день голосования — 25 февраля 2024 года, а в верхнюю палату парламента — 4 апреля 2024 года.

Позже председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко объявил о том, что персональные данные членов избирательных комиссий не будут публиковаться во время парламентских выборов, чтобы предотвратить возможное давление на них.

Карпенко отметил, что уже напечатан список граждан, включая их персональные данные, чтобы продемонстрировать открытую систему, подобную демократическим государствам. Однако это привело к травле и давлению на этих людей. Списки стали объектом изучения различных специальных служб, включая недружественные государства. Теперь такой информации не будет публиковаться.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.