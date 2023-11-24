Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белорусии назвали сроки президентских выборов

БелТА: выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 20 июля 2025 года

close
100%
Vasily Fedosenko/Reuters

В Белоруссии очередные президентские выборы должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Об этом заявило издание БелТА со ссылкой на Центризбирком (ЦИК).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы, которые определяют даты проведения выборов в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в один день голосования — 25 февраля 2024 года, а в верхнюю палату парламента — 4 апреля 2024 года.

Позже председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко объявил о том, что персональные данные членов избирательных комиссий не будут публиковаться во время парламентских выборов, чтобы предотвратить возможное давление на них.

Карпенко отметил, что уже напечатан список граждан, включая их персональные данные, чтобы продемонстрировать открытую систему, подобную демократическим государствам. Однако это привело к травле и давлению на этих людей. Списки стали объектом изучения различных специальных служб, включая недружественные государства. Теперь такой информации не будет публиковаться.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий