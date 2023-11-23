Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Возможного нового главу правительства Нидерландов назвали союзником Путина

Журналист Bild Репке: нидерландский политик Вилдерс может стать союзником России

close
100%
Reuters

Потенциальный новый премьер-министр Нидерландов Герт Вилдерс может стать союзником России. Такое предположение высказал на своей странице в соцсети X журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

«Предполагаемый новый глава правительства Нидерландов [Герт Вилдерс]. Еще одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится», — написал Репке.

22 ноября в Нидерландах прошли парламентские выборы с участием 26 партий, в которых больше всего голосов получила крайне правая Партия свободы, которую возглавляет Герт Вилдерс. Она забрала 35 из 150 депутатских мандатов. Это делает политика наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра.

Герт Вилдерс известен своей критикой поддержки Украины Нидерландами. Он высказывался против поставок Киеву ЗРК Patriot, называл предыдущее правительство «больным и фальшивым» за помощь украинским фермерам, а также призывал серьезно отнестись к требованию России о запрете расширения НАТО за счет украинской территории.

Ранее в Нидерландах назвали «креативной» идею о вступлении Киева в НАТО без утерянных территорий.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий