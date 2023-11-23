Возможного нового главу правительства Нидерландов назвали союзником Путина

Потенциальный новый премьер-министр Нидерландов Герт Вилдерс может стать союзником России. Такое предположение высказал на своей странице в соцсети X журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

«Предполагаемый новый глава правительства Нидерландов [Герт Вилдерс]. Еще одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится», — написал Репке.

22 ноября в Нидерландах прошли парламентские выборы с участием 26 партий, в которых больше всего голосов получила крайне правая Партия свободы, которую возглавляет Герт Вилдерс. Она забрала 35 из 150 депутатских мандатов. Это делает политика наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра.

Герт Вилдерс известен своей критикой поддержки Украины Нидерландами. Он высказывался против поставок Киеву ЗРК Patriot, называл предыдущее правительство «больным и фальшивым» за помощь украинским фермерам, а также призывал серьезно отнестись к требованию России о запрете расширения НАТО за счет украинской территории.

Ранее в Нидерландах назвали «креативной» идею о вступлении Киева в НАТО без утерянных территорий.