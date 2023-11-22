Экс-генерал ВСУ заявил, что Зеленский лишь играет роль президента

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил в эфире телеканала «Прямой», что украинский президент Владимир Зеленский не способен должным образом управлять страной.

По мнению Кривоноса, Зеленский не исполняет свои обязанности, а играет их.

«И он постоянно требует аплодисментов, но мировое турне закончилось пшиком и перестали аплодировать, а стали использовать постоянно мемы, особенно, что касается одежды его и его команды», — сказал бывший украинский военный.

Кривонос отметил, что даже украинцы перестали серьезно воспринимать выступления Зеленского, а руководство страны при этом не делает ничего для улучшения ситуации в стране.

До этого замглавы центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Сергей Дубовик заявил, что Зеленский продолжит исполнять свои обязанности после истечения срока полномочий в 2024 году.

В сентябре экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стремление украинского президента продолжать боевые действия приведет к уничтожению значительной части мужчин на Украине.

Ранее на Украине предложили запретить призывать к выборам во время военного положения.