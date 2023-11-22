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Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году

Посол Джамали: Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году

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Gianluigi Guercia/Reuters

Посол Пакистана в России Халид Джамали сообщил, что Исламабад подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году и надеется на помощь Москвы в этом вопросе. Его слова приводит ТАСС.

«Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие России», — заявил дипломат.

В 2024 году Россия станет страной-председательницей БРИКС.

Клуб БРИК был официально основан в 2006 году на ПМЭФ и изначально состоял из Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году в него также вошла ЮАР.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Позднее в Аргентине победил на выборах главы государства противник вступления в БРИКС Хавьер Милей.

Хавьер Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

Ранее лидеры стран БРИКС выступили против депортации граждан Палестины.

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